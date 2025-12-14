14日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した上原浩治氏が、来年3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）の日本代表の選考について言及した。上原氏は「年内はチーム作りは厳しいんじゃないですかね」と指摘。このオフは代表候補の岡本和真、今井達也、村上宗隆などがポスティングシステムを利用して、メジャー挑戦を目指している。上原氏は「所属球団が決