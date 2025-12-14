社会的地位の高い教員や政治家などの盗撮事件は、メディアでも大きく報じられるが、事件化されていない盗撮は数え切れないほどあるだろう。盗撮事件が増えている理由として、スマートフォンの普及に加えて、盗撮するために発売していると言いたくなるような“巧妙に作られた”カメラの存在も大きい。前編記事『「ちゃんと消したからもういいでしょ」親と教員が揉み消す未成年盗撮の「あまりに甘すぎる現実」』に引き続き、近著に『