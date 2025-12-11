来年1月2日に往路、3日に復路来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝のチームエントリーが10日に締め切られ、各チームの登録選手が発表された。3年ぶりV奪回を目指す駒澤大は“怪物”佐藤圭汰（4年）ら主力が順当に名を連ねた。全日本大学駅伝優勝で実力を示した駒澤大が、3年ぶりの箱根制覇へ充実布陣を整えた。出雲全日本選抜大学駅伝は欠場し、全日本は7区区間3位だった佐藤について、藤田監督は「一時期ちょっと足を気