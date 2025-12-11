来年1月2日に往路、3日に復路

来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝のチームエントリーが10日に締め切られ、各チームの登録選手が発表された。3年ぶりV奪回を目指す駒澤大は“怪物”佐藤圭汰（4年）ら主力が順当に名を連ねた。

全日本大学駅伝優勝で実力を示した駒澤大が、3年ぶりの箱根制覇へ充実布陣を整えた。

出雲全日本選抜大学駅伝は欠場し、全日本は7区区間3位だった佐藤について、藤田監督は「一時期ちょっと足を気にする素振りもあったが、練習自体は継続してやれている。本番に向けて特段、問題ない」と状態に自信を見せた。

混戦が予想される第102回大会だが、やはり最大のライバルは箱根の勝ち方を知っている青山学院大。同大の原監督は5、6区の山に1年生起用を示唆しているが、藤田監督が恐れているのは大エース・黒田朝日（4年）の山上り投入だった。「黒田君が2区と5区、どちらに来たら嫌ですか？」と問われると即答した。

「それは各大学、5区じゃないですか。2区は極端な話、（黒田が）区間新記録で走っても、（1時間）6分で走れば、1分も開かないわけなんで。5区に来られたら、（1時間）8分で走られたら、下手したらもう4、5分…もっとやられる大学は出てくると思うんで。やっぱり5区に来た方が嫌だと思います」

総合優勝への鍵は、往路終了時点でのトップとの差。「1分半の位置にいないと、捕まえることはできない。せめてその1分半から2分っていうところにはいないと、総合優勝はなかなか見えてこない」と展望を口にした。

29日には区間エントリーが締め切られる。往路、復路とも当日のメンバー変更が可能。1日の上限は4人で往路と復路を合わせて6人まで。正選手と補欠選手の間での入れ替えができる。



（THE ANSWER編集部）