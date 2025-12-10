高知県が生産量日本一を誇る花「グロリオサ」がモチーフに高知ユナイテッドSCは12月10日、2026年2月に開幕する「明治安田J2・J3百年構想リーグ」で着用する新ユニフォームのデザインを発表した。今回の新ユニフォームは、高知県が生産量日本一を誇る花「グロリオサ」をモチーフに採用。その燃えるような鮮やかな花の見た目から着想を得ており、花言葉「燃える情熱」に込められた意味を、ファン・サポーターと共に戦い抜く姿勢