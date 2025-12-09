お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（３９）が９日、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。ＡＤ時代に日本テレビ系「鉄腕！ＤＡＳＨ！！」のロケに行った時のことを振り返った。屋敷は高校時代、芸人よりもテレビ関係の仕事に就きたいと思っていたという。制作会社に就職し、ＡＤとして働いていた際を「『ネプリーグ』とかでネプチューンさん間近で見たりとか。『鉄腕！ＤＡＳＨ！！』で城島