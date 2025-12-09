楽天は9日、2026年春季キャンプ「タイヤはフジ スプリングキャンプ 2026」を一軍は沖縄県金武町、二軍は沖縄県久米島町および宮崎県日向市にて行うことになったと発表した。金武キャンプは9年連続9回目、久米島キャンプは4年連続20回目、日向キャンプは4年連続4回目となる。▼ 「タイヤはフジ スプリングキャンプ 2026」 概要■一軍キャンプ地：沖縄県金武町呼称：金武キャンプ 期間：2026年2月1日（日）〜使