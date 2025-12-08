新日本プロレス８日広島大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック最終公式戦で、後藤洋央紀（４６）、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）の「毘沙門」が鷹木信悟（４３）、ドリラ・モロニー（２８）組から５勝目を挙げ、準決勝（１０日、長崎）に進出した。勝ったチームがブロック突破を決める大一番は、互いに一歩も譲らない意地の張り合いとなった。毘沙門は後藤がＷＡＲＤＲＡＧＯＮＳ（合体式ＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮ）で