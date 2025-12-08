12·î¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤¬µÞÁý¤¹¤ë¡£¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿º¾µ½ÈÈ¤¬ÊÖºÑ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÈÈ¹Ô¤òµÞ¤®¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ä´ÔÉÕ¶â¤Ê¤É¼ê¸µ¤Ë¸½¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£2025Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÃí°Õ¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë½Ð¹ñ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿Ï¢Â³¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤Î»Ø¼¨Ìò4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤ÇÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬¼¡¡¹¤ÈÁ÷´Ô¤µ¤ì¤ë¤Ë