¡þUFC323¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê²¦¼Ô¡Ë¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã ¡½¡ÊÄ©Àï¼Ô¡Ë¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ô¥¡¥ó¡Ê2025Ç¯12·î6ÆüÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹T¡¼¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC323¡×¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Ëº¸ÏÓ¤òÉé½ý¡£TKO¾¡Íø¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÄ©