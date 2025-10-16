1851年ニューヨークで誕生したキールズが贈る、2025年ホリデーコレクションが登場♡「肌も日常も、ときめきで塗り替えよう」をテーマに、上質な深緑やバーガンディにネオン色のアクセントを加えた限定セットが多数ラインナップ。つるすべ水光肌や透明美白*美容液、朝ビタ夜レチセットなど、ギフトにもぴったりな全9種を10月24日より発売します♪ つるすべ水光肌ホリデーセットで