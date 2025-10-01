ジェイク・ギレンホール主演、Amazon ･MGMスタジオによる『ロードハウス／孤独の街』の続編映画『Road House 2（原題）』に、『ブラックアダム』（2022）のホークマン／カーター・ホール役で知られるオルディス・ホッジが参戦することが分かった。米が報じている。 故パトリック・スウェイジ主演による1989年のアクション映画『ロードハウス／孤独の街』リメイクとなる『ロード