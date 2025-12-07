北海道グルメを満喫できる「年末特別企画 北海道物産展」が、12月12日（金）〜12月30日（火）の期間、東京・上野にある松坂屋上野店で開催される。【写真】うにがたっぷり！贅沢な「メガ盛り弁当」一覧■“豪華”と“お得”の二極化したニーズに対応今回開催される「年末特別企画 北海道物産展」は、“豪華”と“お得”の二極化したニーズに対応し、初出店4店を含むのべ66店舗の北海道グルメが展開される期間限定の物産展。