PS6登板で5勝1敗、防御率1.45、2完投…WSMVPも受賞ドジャース・山本由伸投手が、今年のポストシーズンにおける“No.1選手”に選ばれた。米放送局「MLBネットワーク」が6日（日本時間7日）に自社X（旧ツイッター）にて発表した。山本はメジャー2年目の今季、開幕投手を務め、チームの先発投手では唯一離脱することなくシーズンを完走した。レギュラーシーズンで30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99、メジ