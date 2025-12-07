「12月7日」。今日は何の日でしょう？答えは「クリスマスツリーの日」！1886（明治19）年12月7日は、日本人によって初めてクリスマスツリーが飾られた日とされています。諸説ありますが、横浜で雑貨などの販売を行っていた明治屋が、外国人船員が日本でもクリスマスツリーを楽しめるようにと飾ったことが始まりだと言われています。世界中がワクワク！心躍るクリスマスツリー今では当たり前となった12月のクリスマスデコレーション