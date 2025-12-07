12月に入り、年末年始の「9連休」が待ち遠しいという方も多いのではないでしょうか。温泉大国の日本には、観光スポットのすぐ近くにあり、旅の途中で気軽に楽しめる温泉も数多く点在しています。そこで今回は「温泉総選挙2025」の結果をもとに、近隣観光地とセットで訪れたい「レジャー・街ぶらに適した温泉」ランキングTOP3をご紹介します。この冬、観光の“ついで”に行きたい温泉は…朝晩の冷え込みが一段と厳しくなり、「温泉