旧式バスの乗降客＝2025年10月、バンコク（共同）タイの首都バンコクを走る旧式の路線バスが2027年をめどに、全面的に電気自動車（EV）に切り替わる。1990年代から現役の旧式バスはほとんどが日系自動車メーカー製。経済発展で高層ビルが並ぶようになった街を古めかしい車体が走り抜ける光景は郷愁を誘うが、排ガスによる大気汚染が深刻化し、整備費用もかさんでいた。（共同通信バンコク支局＝伊藤元輝）開けっ放しの窓から常