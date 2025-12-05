私はノドカ（28歳）。夫ジョウイチ（33歳）と暮らしています。先日夫の妹であるアイリちゃん（22歳）が、私の両親が所有しているアパートに住みたいと言ってきたそうです。アイリちゃんは義両親の怒りを買い、生活費の援助を絶たれています。ヒモ同然の元彼と同棲して、お金が尽きてしまったようです。夫は年の離れた妹のアイリちゃんを溺愛していて「可哀想に」と甘いことを言っています。私は夫に金銭面など、現実的な話を確認し