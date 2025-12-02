アップルが、米国特許商標庁に申請した新特許「Flexible Displays With Heating Elements（加熱要素を備えたフレキシブルディスプレイ）」が公開され、折りたたみスマートフォンの最大の弱点とされる、寒冷地でのディスプレイ脆弱性を克服する技術が注目されている。従来の折りたたみ端末は、低温下でポリマーや接着剤、フレキシブルガラスが硬化し、ヒンジ部分に応力が集中することでひび割れや折り目の定着が起きやすいとされて