【Amazon：ASUSゲーミングモニター セール】 セール期間：12月2日0時～12月15日23時59分 Amazonにて、ASUSの24.5インチゲーミングモニター「TUF Gaming VG259QR-J」がセール価格で販売されている。セール期間は12月15日23時59分まで。 本製品は、プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された、165Hz