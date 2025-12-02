Amazonにて、ASUSの24.5インチゲーミングモニター「TUF Gaming VG259QR-J」がセール価格で販売されている。セール期間は12月15日23時59分まで。

本製品は、プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された、165Hzリフレッシュレートを備えた24.5型フルHD（1920x1080）ゲーミングモニター。1ms(MPRT)の応答時間を実現したASUS独自のExtreme Low Motion Blur (ELMB )テクノロジーが画面からスミアとモーションブラーを取り除く。さらに、FreeSync Premiumテクノロジーが、滑らかでティアリングのないゲーム体験を提供。高リフレッシュレート、低フレームレート補正、低遅延で優れたゲーム性能を実現する。

また、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供。ハイダイナミックレンジ(HDR)とプロ向けの広色域により、DisplayHDR 400準拠のコントラストとカラーパフォーマンスを実現する。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。