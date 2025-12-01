11月29日、新潟市江南区や秋葉区の市街地にイノシシが出没し、休日の住宅街は一時騒然となりました。イノシシは猟友会により駆除されましたが、繰り返し人や車などに衝突しケガ人も出たほか、店舗のガラスを突き破って中に侵入するなど各地で被害が相次ぎました。警察官や猟友会が集まり物々しい雰囲気の住宅街…（リポート）「こちらは秋葉区の住宅街です。あちらのやぶの中にイノシシが 潜んでいるとみられています」日中