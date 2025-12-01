【プレミアリーグ第13節】(ロンドン スタジアム)ウエスト・ハム 0-2(前半0-0)リバプール<得点者>[リ]アレクサンデル・イサク(60分)、コーディ・ガクポ(90分+2)<退場>[ウ]ルーカス・パケタ(84分)<警告>[ウ]スングトゥ・マガサ(66分)、ルーカス・パケタ2(83分、84分)└リバプールが公式戦3連敗から脱出!! イサクに加入後プレミア初ゴール、遠藤航は6戦出番なし