◇全日本相撲選手権（３０日、東京・両国国技館）日大の鮫島輝（ひかる、１年）が決勝で金沢学院大の大森康博（４年）を寄り倒しで破り、アマ横綱に輝いた。１年生の優勝は２０２０年の花田秀虎（日体大）以来、５年ぶり３人目の快挙となった。立ち合いで大森の懐に入ると１８５センチ、１６０キロの体を生かして、豪快に寄り倒した。「きょうは立ち合いが良かった。自信を持って自分の相撲が取れた。小学校の頃からこの大会を