2025年11月30日に開催されたJ１リーグ第37節で、首位の鹿島アントラーズが東京ヴェルディとのアウェーゲームを１−０と制した。途中出場の松村優太が74分に決勝点を決めたこの試合、視察に訪れた日本代表・森保一監督が「影のMVP」として挙げた選手がGK早川友基だった。「完全に失点と思われたシーンで彼が止めた。あのセーブはすごく大きかった」０−０で迎えた32分、鹿島は絶体絶命のピンチに陥った。東京Vの松橋優安にドリ