「影のMVP」日本代表の森保監督が東京V対鹿島戦でそう評価した選手は？「すごく大きかった」
2025年11月30日に開催されたJ１リーグ第37節で、首位の鹿島アントラーズが東京ヴェルディとのアウェーゲームを１−０と制した。途中出場の松村優太が74分に決勝点を決めたこの試合、視察に訪れた日本代表・森保一監督が「影のMVP」として挙げた選手がGK早川友基だった。
「完全に失点と思われたシーンで彼が止めた。あのセーブはすごく大きかった」
０−０で迎えた32分、鹿島は絶体絶命のピンチに陥った。東京Vの松橋優安にドリブルで持ち込まれ、至近距離からシュートを打たれたのだ。誰もがゴールと思った直後、スーパーセーブでそれを阻止したのが早川だった。
「本当に難しいシーンでした。（フェイントで）切り返された状態でニアもファーもあるなか、ギリギリまで動かず我慢できたからこそ、あそこに手が出たと思います」
そんな早川に「今日の影のMVPは早川選手と森保監督が評価していました」と伝えると、本人は「嬉しいです」と答えた。
「代表活動で得たものをチームに還元できていますし、代表に行ったから吸収できたものもあります。今は本当に充実してやれています」
自信がもたらしたスーパーセーブだったのかもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
