大規模火災が鎮火した大分市佐賀関の立ち入り規制がきょう大幅に縮小され、一部の住民が被災後初めて自宅での生活を再開しました。 （今吉記者）「きのう半島側の鎮火発表を受け、さらに規制エリアが縮小しました。消失した付近により近づけるようになります」 今月18日に大分市佐賀関で発生した大規模火災では住宅など182棟が焼け1人が死亡しました。 住宅のある半島部分が28日鎮火したことから、立ち入り規制区域の一部が29日