バーガーチェーン「マクドナルド」は12月3日、新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」(税込240円〜)を発売する。5年目を迎える冬の定番メニュー「ビーフシチューパイ」の新味が登場。販売期間は、2026年1月上旬までを予定している。〈今年はチーズを進化させた新作〉マクドナルドでは、創業当時から「ホットアップルパイ」をレギュラーメニューとして販売しているほか、さまざまな味わいのスイーツパイや食事パイを期