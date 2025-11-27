11月14日、熊本市にあるトレーディングカードの無人販売店からポケモンカードが盗まれた事件で、警察は事件に関わったとして、中学生を新たに逮捕しました。 【写真を見る】「ガンガンッ！」ポケモンカードのケースを叩く、蹴る、窃盗まで1分30秒 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定で中学3年生の少年（15）です。 この事件をめぐっては、今月16日までに、熊本市に住む運送業の男