※この記事は2025年8月7日に公開した記事を再編集した内容です。 ドジャースの大谷翔平は、8月7日のカージナルス戦に「二刀流」の1番・ピッチャーで先発出場した。 「投手・大谷」はまず1回表、2アウトから見逃し三振を奪った。3回表に1点を先制されたが、その裏に自身の打撃で逆転に成功。4回表にはラーズ・ヌートバーらを相手に3者連続三振を奪い、マウンドを降りた。54球を投げ、1失点、