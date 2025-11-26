元カノとやり直したいと思う男性っているようですが、残酷な現実を突きつけられて、あっけなく玉砕するのがオチ。浮ついた気持ちは封印して、元カノのことはきっぱり忘れるのが一番です。今回は、ハイスペ彼氏と付き合う元カノを見てあっけなく玉砕した男性の話をご紹介いたします。ハイスペ男だとわかりショック「街で元カノと偶然再会したとき、前よりもキレイになっていて驚きました。付き合ってるときは笑顔はなくていつも悩ん