全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・早稲田の老舗洋食店『キッチン南国』です。復活した老舗洋食で風情と味を守り続ける場所は早大南門から目と鼻の先。元学生ならこう思うかもしれない。“南国ではなく南海では？”そう、2022年に約50年続いた歴史に一旦幕を下ろしたものの、すぐさま同じ商店会メンバーの石井直樹さんが引き継ぎ、看板を変えて再スタートを切ったのだ。