山形・南陽市で「わんこラーメン」のイベント開催 優勝者は158杯を完食
2025年11月25日 12時22分

ざっくり言うと
山形・南陽市で開催された「わんこラーメン」の初の世界大会
1杯15gのラーメンを制限時間20分で何杯食べられるかを競った
優勝した人が完食したのはおわん158杯、どんぶりで16杯分だった