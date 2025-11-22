阪神のリーグ優勝記念パレードが22日、大阪市のメインストリート「御堂筋」で実施された。阪神タイガース優勝記念パレード実行委員会は沿道の観客人数を約20万人と発表した。パレードのスタート地点となった大阪メトロ淀屋橋駅周辺には、始発が到着する午前5時15分より早くからファンが集結。仮柵を設置する業者を横目に、沿道の脇で待機する姿もあった。藤川球児監督はパレード前に「まずはこのような素晴らしいパレードを