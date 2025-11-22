女優の森田望智（29）が、2027年度前期のNHK連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」のヒロインを務めることが、11月21日に発表された。脚本はお笑い芸人のバカリズム（49）で、森田が演じるのは刑事に憧れて警察官になった生活安全課の巡査長だ。バカリズムの独特の作風や現代劇であることから《おむすび臭がする》とストーリーを不安視する声も多々あるが、一方でヒロインに対する期待は大きい。【こちらも読む】NHK「ばけばけ」