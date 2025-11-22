コメの平均価格が高い状況がいまだに続いています。21日に発表された、全国のスーパーでのコメの平均価格は4260円。過去最高値となった前の週より56円安くなったものの、依然、高額となっています。なぜ、高騰が続いているのでしょうか。■新米は4000円台スーパーでも売れ行き低迷都内のスーパーに並んだ新米。価格はどれも4000円台です。客（50代）「全然安くならないですね。でも新米は食べたいので、いつも見てるんですけど」