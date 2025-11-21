愛三工業が３日続伸している。ＳＢＩ証券が２０日、愛三工の目標株価を２４００円から２７００円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続する。愛三工は１７日に、車載用モーター向け電刷子などのカーボン部品で世界トップクラスのトライス（三重県松阪市）の株式を取得し、完全子会社化すると発表。これについて同証券は、主力の燃料ポンプや電動化製品へのシナジーも期待可能だとの見方を示し、収益