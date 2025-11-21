オリエンタルチエン工業が大幅高となっている。同社は２０日取引終了後、定款の一部を変更すると発表。事業目的に「金地金の売買」などを追加するとしており、これが材料視されているようだ。 追加するのは「金地金の売買またはその媒介、取り次ぎ若しくは代理に係る業務」と、「暗号資産の企画、開発、発行、売買、仲介、斡旋及び管理」など。新たな資産戦略（安定性・成長性・分散性を備えたポートフォリオの構築）