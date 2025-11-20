〈「もう家に来ないで！」借金1000万円超え、26歳女性を包丁でグサグサに…金銭トラブルで元婚約者を殺した30歳男の『真っ黒すぎる過去』（平成24年）〉から続く「心から愛していました。6年も付き合い、当然結婚するものと思っていました」【写真】この記事の写真を見る（2枚）2012年（平成24年）、関西地方で金銭トラブルの末に元婚約者を殺害した30歳男性。愛していたはずの元恋人に、なぜ包丁を首を突き刺す凶行に及んだのか