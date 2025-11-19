東京・板橋区にある親族の家に放火したとして、無職の女が逮捕されました。親族間でトラブルがあったとみられます。逮捕されたのは板橋区の無職・川島浩美容疑者（40）で、先月3日、板橋区にある親族が管理する住宅で、1階の居間に放火し、壁や天井などを焼損させた疑いが持たれています。警視庁によりますと、出火当時、この家には川島容疑者が1人でいて、住宅の向かいにいた工事関係者が、「火事だ！」と叫びながら1階の窓から出