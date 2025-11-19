強い寒気の影響で、全国的に今シーズン一番の寒さとなりました。一面雪に覆われた新潟・魚沼市では氷点下0.1度まで下がり、今季最低気温を更新。全国で0度未満の冬日は338地点と、今シーズン最多に。19日朝、氷点下1.2度まで冷え込んだ北海道・札幌市では、踏み固められた雪が凍り付き、至る所でアイスバーン状態となりました。東京都心も19日朝、師走並みの冷え込みとなり、今季最低の5.1度を観測しました。そうした中、まだ日が