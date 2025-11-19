雪が降る季節になっても出没が続くクマ。19日は秋田市の大町や保戸野地区など、市の中心部で目撃が相次ぎました。防犯カメラにその姿がとらえられていました。市街地をゆっくりと歩く1頭のクマ。秋田中央警察署のすぐそば、旭川にかかる一丁目橋のたもとで防犯カメラがとらえました。人や車を警戒する様子は見られずその後、通称竿燈大通り方向へと移動していきました。秋田中央警察署の調べによりますと19日午前7時半ごろ、この付