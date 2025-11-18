[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]長期離脱から先発に復帰後、3試合連続のフル出場でチームを3連勝に導いた。14日のガーナ戦(○2-0)から先発7人を入れ替える中、3バックでは日本代表DF谷口彰悟(シントトロイデン)が唯一の連続スタメン。両脇の選手がDF板倉滉、DF瀬古歩夢に代わる中、ガーナ戦に続く完封勝利に貢献した。左足アキレス腱断裂という大ケガを乗り越え、約1年ぶりの代表戦出場となった10月14日の