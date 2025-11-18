11月19日（水）の『徹子の部屋』に、杉村太蔵が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『ワイド！スクランブル』のコメンテーターとしてもおなじみの杉村。番組でコメントをする際には議員時代の経験が生きているというが、常に発言には気をつけているそう。2005年に26歳で衆院初当選したときには「料亭に行ってみたい」という奔放発言で世間を騒がせた。そのときの“反省会見”の映像を見ながら当時を振り返る。高校