トランプ米大統領＝17日、ワシントンのホワイトハウス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、麻薬密輸対策を掲げ軍事的圧力を強めているベネズエラに米軍を派遣する可能性について「排除しない。対処しなければならない」とホワイトハウスで記者団に述べた。マドゥロ大統領と「どこかの時点で話をするつもりだ」と語り、直接対話に前向きな姿勢も示した。トランプ政権はベネズエラの反米マドゥロ政権が