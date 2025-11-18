＜大相撲十一月場所＞◇九日目◇17日◇福岡・福岡国際センター【映像】藤井アナが指摘した「異様な声」実際の様子「国際センター、せっかく静かになりかけたところで、また変な声が飛びました」。昨今は大相撲のマナー問題がたびたび話題に上がるが、この日、幕内の緊張感あふれる取組前に、元NHKの大相撲名物実況者がたまらず苦言を呈する一幕があった。この一言に元小結の人気力士も「そっちに神経がいったら、前にいけなくな