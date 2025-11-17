17日午後、岐阜県海津市の多度山で行方がわからなくなっていた76歳の女性が見つかり、死亡が確認されました。 死亡したのは、愛知県あま市の無職、一芝美知子さん（76）です。 警察によりますと、16日午後10時ごろ、一芝さんの息子から「母が戻らない」と行方不明届が出されました。 警察と消防延べ68人が捜索したところ、17日午後1時半ごろに海津市の多度山の山中で一芝さんを発見し、死亡が確認されました。 発見