日中両国の国旗（共同）【北京共同】野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストは17日、中国政府による日本渡航自粛呼びかけで日本が受ける経済損失の試算値を1兆7900億円に修正した。16日に2兆2千億円との試算を明らかにしたが、一部の計算に誤りがあったとしている。日本の国内総生産（GDP）を0.36％押し下げるとした試算も0.29％に修正した。