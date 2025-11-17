マンダリン オリエンタルは、「マンダリン オリエンタル ダウンタウン ドバイ」を11月7日に開業した。ワスル・タワー内に位置し、客室はスイートを含む全259室を設ける。室内は特注家具で設え、窓からアラビア湾またはドバイのスカイラインを望むことができる。飲料施設はバーとレストランがセットになった1960年代の香港カルチャーから着想を得たモダン・チャイニーズ、ドバイ市街のパノラマビューと共にオリジナル・カクテルを楽