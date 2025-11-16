犬が『靴下』を好きな理由５選 靴下を置きっぱなしにしていたら、愛犬に持っていかれてしまった……という経験は多くの飼い主さんが持っていることでしょう。なぜ犬たちは靴下を好むのでしょうか。ここでは犬が『靴下』を好きな理由を紹介します。 1.飼い主のニオイが染み付いているから 犬が飼い主の靴下を好む主な理由は、靴下に飼い主のニオイが染み付いていることが大きな要因です。犬は飼い主のニオイを嗅ぐことで安心